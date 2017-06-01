«Сбербанк» объявил о снижении ставок по ипотеке

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Москва, 1 июня. «Сбербанк» России с сегодняшнего дня, 1 июня, снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку строящегося жилья. Об этом говорится в четверг на сайте банковского учреждения.

Процентная ставка на покупку жилья в новостройке составит 10,70%, а при условии оформления электронной регистрации сделки ставка составит 10,0%.

Кроме того, начиная с понедельника, 5 июня, «Сбербанк» снижает ставки на другие объекты. Отмечается, что снижение составит 0,2-0,75 процентного пункта.

Стоит отметить, что, по данным банковского учреждения, фиксируется стабильное восстановление интереса к ипотеке, а именно доля заявок с начала текущего года прирастает по отношению к такому же периоду минувшего года.