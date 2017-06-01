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Экономика
«Сбербанк» объявил о снижении ставок по ипотеке

«Сбербанк» объявил о снижении ставок по ипотеке

10:20  1 Июня 2017
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«Сбербанк»

Москва, 1 июня. «Сбербанк» России с сегодняшнего дня, 1 июня, снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку строящегося жилья. Об этом говорится в четверг на сайте банковского учреждения. 

Процентная ставка на покупку жилья в новостройке составит 10,70%, а при условии оформления электронной регистрации сделки ставка составит 10,0%.

Кроме того,  начиная с понедельника, 5 июня, «Сбербанк» снижает ставки на другие объекты. Отмечается, что снижение составит 0,2-0,75 процентного пункта. 

Стоит отметить, что, по данным банковского учреждения, фиксируется стабильное восстановление интереса к ипотеке, а именно доля заявок с начала текущего года прирастает по отношению к такому же периоду минувшего года.

#россия #ипотека #сбербанк #жилье
Дана Балан
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