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Экономика
Глава ВТБ оценил вероятность ужесточения санкций против России

Глава ВТБ оценил вероятность ужесточения санкций против России

15:33  1 Июня 2017
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Глава ВТБ оценил вероятность ужесточения санкций против России

Санкт-Петербург, 1 июня. Санкции против Российской Федерации вряд ли будут ужесточены. Такое мнение выразил глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью «Блумберг ТВ» в кулуарах ПМЭФ

«Лично я не верю, что санкции (против России — ред.) будут ужесточены, потому что даже если ситуация на Украине ухудшится, я ожидаю, что этого не произойдет», — сказал он.

По его словам, РФ не сильно пострадала от введения санкций, при этом она уже знает, как жить в санкционном режиме.

Напомним, ранее в американском Сенате предложили ужесточить режим антироссийских санкций, в связи с «действиями России на Украине и в Сирии, а также кибератаками в США». Так, сенаторы назвали РФ «враждебной» и «непокорной» державой, которая применяет все имеющиеся в ее распоряжении рычаги, чтобы «нанести вред США».

#санкции #россия
Тимур Румянцев
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