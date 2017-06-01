Глава ВТБ оценил вероятность ужесточения санкций против России

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Санкт-Петербург, 1 июня. Санкции против Российской Федерации вряд ли будут ужесточены. Такое мнение выразил глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью «Блумберг ТВ» в кулуарах ПМЭФ

«Лично я не верю, что санкции (против России — ред.) будут ужесточены, потому что даже если ситуация на Украине ухудшится, я ожидаю, что этого не произойдет», — сказал он.

По его словам, РФ не сильно пострадала от введения санкций, при этом она уже знает, как жить в санкционном режиме.

Напомним, ранее в американском Сенате предложили ужесточить режим антироссийских санкций, в связи с «действиями России на Украине и в Сирии, а также кибератаками в США». Так, сенаторы назвали РФ «враждебной» и «непокорной» державой, которая применяет все имеющиеся в ее распоряжении рычаги, чтобы «нанести вред США».