Пенсионерка нашла труп раздетого мужчины в лесополосе под Всеволожском

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Санкт-Петербург, 1 июня. Сотрудники полиции Всеволожского района устанавливают личность неизвестного мужчины, чье тело было обнаружено в лесополосе в районе Бернгардовки.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на страшную находку натолкнулась пенсионерка, которая прогуливалась неподалеку. Оперативники, прибывшие на место, не обнаружили на теле мужчины признаков насильственной смерти.

Он был одет в черную футболку, а ботинки, носки и куртка лежали рядом на земле. Рост неизвестного составляет приблизительно 170–175 сантиметров, на вид ему около 40 лет.