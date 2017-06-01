Мужчина сгорел дотла в петербургской квартире-свалке

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Санкт-Петербург, 1 июня. Неизвестный мужчина сгорел дотла в петербургской квартире, забитой мусором. Об этом сообщает УМВД по Красносельскому району.

Как стало известно ФАН, в минувшую среду в 06.56 поступило сообщение о том, что в доме по Ленинскому проспекту возник пожар. В ходе выезда установлено, что пожар произошел в квартире 123 на 7-м этаже дома по Ленинскому проспекту.

В данной квартире зарегистрированы Александр Т. 1963 года рождения, Владимир Т. 1938 года рождения, а также Нина Т. 1938 года рождения.

Отмечается, что квартира была забита мусором до потолка.

На полу был обнаружен обгоревший труп неизвестного мужчины, предположительно, Александр Т.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.