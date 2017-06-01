Мужчина сгорел дотла в петербургской квартире-свалке
Санкт-Петербург, 1 июня. Неизвестный мужчина сгорел дотла в петербургской квартире, забитой мусором. Об этом сообщает УМВД по Красносельскому району.
Как стало известно ФАН, в минувшую среду в 06.56 поступило сообщение о том, что в доме по Ленинскому проспекту возник пожар. В ходе выезда установлено, что пожар произошел в квартире 123 на 7-м этаже дома по Ленинскому проспекту.
В данной квартире зарегистрированы Александр Т. 1963 года рождения, Владимир Т. 1938 года рождения, а также Нина Т. 1938 года рождения.
Отмечается, что квартира была забита мусором до потолка.
На полу был обнаружен обгоревший труп неизвестного мужчины, предположительно, Александр Т.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.