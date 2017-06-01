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Происшествия
Лихач из Новосибирска устроил смертельную аварию и отправил трех друзей на тот свет

Лихач из Новосибирска устроил смертельную аварию и отправил трех друзей на тот свет

9:29  1 Июня 2017
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Лихач из Новосибирска устроил смертельную аварию и отправил трех друзей на тот свет

Новосибирск, 1 июня. Водитель легковушки устроил смертельную аварию, жертвами которой стали четыре человека, сообщается на сайте регионального главка МВД.

ДТП произошло в 21.15 по московскому времени. Водитель ехал по улице Добролюбова, при повороте на улицу Гагарина машина врезалась в конструкцию.

В результате аварии на месте погибли три пассажира иномарки — мужчины в возрасте 20 лет. Еще один пассажир 1995 года рождения и водитель автомобиля были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Через какое-то время водитель автомобиля Toyota скончался в больнице.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

#дтп #новосибирск
Алексей Громов
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