Путин назвал ключевые задачи ПМЭФ-2017

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Санкт-Петербург, 1 июня. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума, стартующего сегодня в Петербурге.

В обращении глава государства особо указал на то, что последние несколько лет мировая экономика демонстрирует признаки преодоления спада. Именно поэтому, по его словам, на полях ПМЭФ-2017 предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий.

«Происходящие сегодня масштабные изменения требуют от мирового сообщества действенных мер по совершенствованию международной архитектуры управления с тем, чтобы с помощью согласованных шагов добиться распределения выгод от глобализации для всех слоев населения. Тем самым обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он добавил, что за время своего существования форум с каждым годом все больше укрепляет свой авторитет, став признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого, заинтересованного диалога участников по актуальным вопросам современности.