Теперь у Обамы свой барак: в Сети шутят о переезде 44-го президента США

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 1 июня. Новый дом 44-го президента США Барака Обама обошелся ему в 8,1 млн долларов. Особняк расположен неподалеку от Российского культурного центра в районе Колорама, одном из самых престижных в столице Америки. Пользователи Рунета активно обсуждают новость. При этом большинство участников обсуждения волнует вопрос, откуда же у Обамы нашлись деньги на такой «барак»?

«Теперь у Обамы свой барак ;)» – этот комментарий набрал чуть ли не больше лайков, чем сама новость об особняке 44-го президента США. «Неужели в ипотеку?))», «Откуда у него такие деньги?», — такие записи стали самыми популярными в ленте обсуждений. «Не ел и не пил, всё копил на дом», — предположил, в частности, Дмитрий Денисов.

Многие «прошлись» и поводу того, что семейство будет проживать всего в нескольких милях от дочери Трампа. «стремится быть ближе к телу?», — предположили в Рунете.

Напомним, что по соседству от нового жилища Обамы проживает дочь нового лидера США Иванка Трамп вместе со своим мужем жаредом Кушнером. Ранее соседом Обамы был глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон. Известно, что в особняке восемь спален и сразу десять санузлов. Ранее он принадлежал пресс-секретарю Билла Клинтона Джо Локхарту. В особняке восемь спален и десять санузлов. Покинув Белый дом, семья Обамы снимала этот особняк.

По словам пресс-секретаря политика Кевин Льюис, чета решила купить этот дом в связи с тем, что, по крайней мере, еще два с половиной года, будут проживать в Вашингтоне, пока их младшая дочь Саша заканчивает среднюю школу «Друзья Сидуэлла».