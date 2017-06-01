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Происшествия
Труп слесаря с простреленной головой нашли в гараже в Ленобласти

Труп слесаря с простреленной головой нашли в гараже в Ленобласти

9:26  1 Июня 2017
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Труп слесаря с простреленной головой нашли в гараже в Ленобласти

Санкт-Петербург, 1 июня. Труп слесаря нашли в гараже в Ленинградской области.

Как стало известно ФАН, в полицию поступило сообщение о том, что утром 31 мая в городе Сясьстрой в Волховском районе Ленинградской области на территории ГСК «Бумажник» в своем гараже с огнестрельным ранением головы был найден мужчина 1965 года рождения, который работал слесарем в Сясьстройском ЦБК.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

#ленобласть
Тимур Румянцев
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