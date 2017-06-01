Безработный мужчина убил собутыльницу сковородой в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 1 июня. Полиции удалось в краткие сроки раскрыть убийство, которое произошло в поселке Кирпичное Ленинградской области 21 мая. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате оперативно-розыскных мероприятий в убийстве женщины 1959 года рождения был изобличен ее приятель Л.

Как выяснили полицейские, поводом для убийства стала ссора, возникшая после совместного употребления спиртных напитков погибшей и ее приятелем — неработающим Л. 1980 года рождения. Разъяренный убийца нанес женщине несколько ударов сковородкой по голове, после чего скрылся с места преступления. Скрываться ему удалось лишь полторы недели.