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Общество
Жительница Петербурга задушила мужа-саратовчанина ремнем и спрятала его труп в диване

Жительница Петербурга задушила мужа-саратовчанина ремнем и спрятала его труп в диване

9:21  1 Июня 2017
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Жительница Петербурга задушила мужа-саратовчанина ремнем и спрятала его труп в диване

Санкт-Петербург, 1 июня. В коммунальной квартире на улице Маркина обнаружили гнилой труп мужчины.

Как сообщил источник ФАН, сотрудники полиции установили личность покойного. Им оказался неработающий житель города Саратова. В ходе оперативно-следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали неработающую супругу мужчины 1984 года рождения, уроженку Оренбургской области, которая в феврале 2017 года во время неожиданно возникшей ссоры с мужем задушила его ремнем. Вместе со своим знакомым 1985 года рождения она спрятала труп убитого в диван.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

#убийство #петербург
Алексей Громов
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