ПМЭФ-2017 начал работу в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 июня. Петербургский международный экономический форум начал свою работу в Северной столице.

Главная тема форума — баланс в глобальной экономике, в ходе которого предприниматели, бизнесмены и экономисты будут искать и предлагать пути этого баланса.

Планируется, что в форуме примут участие свыше пяти тысяч человек. Кроме того, ожидается подписание разных договоренностей и соглашений на высшем уровне.

Отметим, что лозунг ПМЭФ-2017 — «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Свое участие на мероприятии подтвердили лидеры и главы правительств порядка 40 государств.

Напомним, ПМЭФ-2017 проходит в Северной столице с 1 по 3 июня.