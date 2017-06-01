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Экономика
ПМЭФ-2017 начал работу в Петербурге

ПМЭФ-2017 начал работу в Петербурге

9:22  1 Июня 2017
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ПМЭФ-2017 начал свою работу в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Петербургский международный экономический форум начал свою работу в Северной столице.

Главная тема форума — баланс в глобальной экономике, в ходе которого предприниматели, бизнесмены и экономисты будут искать и предлагать пути этого баланса. 

Планируется, что в форуме примут участие свыше пяти тысяч человек. Кроме того, ожидается подписание разных договоренностей и соглашений на высшем уровне. 

Отметим, что лозунг ПМЭФ-2017  — «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Свое участие на мероприятии подтвердили лидеры и главы правительств порядка 40 государств.

Напомним, ПМЭФ-2017 проходит в Северной столице с 1 по 3 июня. 

#петербург #экономика #форум #пмэф
Дана Балан
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