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Спорт
Роналду рассказал, как на самом деле относится к Месси

Роналду рассказал, как на самом деле относится к Месси

9:15  1 Июня 2017
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Роналду рассказал, как на самом деле относится к Месси

Мадрид, 1 июня. Звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал об отношении к своему главному конкуренту в мировом футболе — аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Об этом сегодня пишет Sport.es.

По словам 30-летнего португальца, ему нравится смотреть в деле всех хороших игроков, среди которых аргентинец Месси — блестящий футболист. Роналду отметил, что с огромным удовольствием смотрит за тем, как играет Месси.

«Мы с ним находимся в хороших отношениях и уважаем друг друга», — подчеркнул спортсмен.

Четырехкратный обладатель «Золотой бутсы» заявил, что между ними нет дружеского общения. 

Роналду признался, что у них нет дружеских посиделок и обедов, добавив, что Месси для него — не соперник, а, скорее, коллега, сообщает RT

Напомним, ранее стало известно, что КриРо возглавил список самых популярных спортсменов планеты. 

#футбол #роналду #месси #барселона #реал
Дана Балан
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