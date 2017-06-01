Сотрудники полиции Петербурга раскрыли убийство охранника 8-летней давности

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Санкт-Петербург,1 июня. Сотрудникам полиции удалось раскрыть убийство охранника, которое произошло восемь лет назад.

Как сообщил источник ФАН, в результате оперативно-следственных мероприятий был задержан гражданин Узбекистана 1986 года рождения, который 18 октября 2009 года во время ссоры, возникшей в ходе распития алкогольных напитков, ножом убил охранника салона. Инцидент произошел на улице Гороховой, 32.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.