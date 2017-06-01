Петербуржец нанес смертельные травмы оппоненту в НИИ скорой помощи

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Санкт-Петербург, 1 июня. Петербуржец нанес смертельные травмы оппоненту в изоляторе НИИ скорой помощи.

Так, 18 мая из квартиры дома по проспекту Космонавтов был госпитализирован безработный мужчина 1961 года рождения с травматическим разрывом почки в тяжелом состоянии. Впоследствии он скончался в больнице.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый 1985 года рождения, который длительное время нигде не работает. Правоохранители установили, что именно он 9 мая в изоляторе НИИ скорой помощи по улице Будапештской руками избил данного гражданина. Против задержанного возбуждено уголовное дело.