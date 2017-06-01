«Архнадзор» просит исключить из программы реновации 320 домов в Москве

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Москва, 1 июня. В предварительный список домов, подходящих под программу реновации, попали здания, имеющие историческое и архитектурное значение. Это обнаружили члены общественного движения «Архнадзор».

Они утверждают, что под снос планируется отправить, помимо хрущевок, сталинки и более ранние образцы конструктивизма, а также дореволюционные постройки. Общественники насчитали 320 таких домов, не относящихся к типовой застройке, пишет сегодня «Коммерсантъ», и просят не включать их в программу реновации, чтобы сохранить исторические здания.

Напомним, власти Москвы приступили к реализации масштабного проекта по переселению жителей столицы из ветхого жилья. Пока список домов, подлежащих сносу, обсуждается. Кроме того, по каждому из них будет проведено голосование. Жильцы должны большинством голосов сами решить, хотят ли они переезжать.