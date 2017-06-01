Кубанского полицейского-педофила осудили за изнасилования и убийство 12-летней девочки

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Краснодар, 1 июня. Бывший сотрудник полиции в Краснодарском крае Иван Сорокоумов получил по суду 23 года тюрьмы строгого режима за неоднократные изнасилования несовершеннолетних девочек и убийство одной из них. Изнасилования полицейский-педофил, работавший инспектором по делам несовершеннолетних, совершал, используя для запугивания детей свою форму.

Следствие выяснило, что в 2015 году инспектор по делам несовершеннолетних трижды вывозил в лес несовершеннолетних девочек, где насиловал их, угрожая отдать в детдом, если они не подчиняться. В одном из эпизодов участвовал его подельник Сергей Калганов. Когда в августе 2015 года оказалось, что очередная жертва насильника уже находится в розыске, по версии следствия, опасаясь разоблачения Сорокоумов хладнокровно забил 12-летнюю девочку битой, после чего выбросил тело в реку Псекупс.

Как отметили в прокуратуре Кубани, в исправительном заведении Сорокоумов пройдет курс лечения от педофилии с садистскими наклонностями. По требованию гособвинения в отношении руководства УМВД РФ по Красноярскому краю было вынесено «частное постановление за упущения при работе с личным составом».