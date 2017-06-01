Полиция задержала мигранта, развратившего девятиклассницу в Петербурге
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Санкт-Петербург, 1 июня. Сотрудники полиции задержали гражданина Таджикистана, развратившего девятиклассницу в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Красносельскому району.
Как стало известно ФАН, в прошедшую среду в 14.10 в полицию обратилась женщина 1971 года рождения с заявлением о том, что в тот же день в 13.10 у дома 36 по улице Пограничника Гарькавого неизвестный злоумышленник пытался совершить развратные действия в отношении ее дочери 2002 года
рождения, ученицы 9-го класса.
Петербургские правоохранители задержали гражданина Таджикистана 1995 года рождения.
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