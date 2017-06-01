Полиция задержала мигранта, развратившего девятиклассницу в Петербурге

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Сотрудники полиции задержали гражданина Таджикистана, развратившего девятиклассницу в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Красносельскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедшую среду в 14.10 в полицию обратилась женщина 1971 года рождения с заявлением о том, что в тот же день в 13.10 у дома 36 по улице Пограничника Гарькавого неизвестный злоумышленник пытался совершить развратные действия в отношении ее дочери 2002 года

рождения, ученицы 9-го класса.

Петербургские правоохранители задержали гражданина Таджикистана 1995 года рождения.