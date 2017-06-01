Что со мной случится посреди Москвы: постскриптум к столичному шторму

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В минувший понедельник на столицу России обрушилось настоящее стихийное бедствие. Прошедший по Московскому региону шторм привел к значительным разрушениям и жертвам.

В чем кроются причины случившегося и что следует предпринять, чтобы избежать подобной трагедии впредь? На эти вопросы постарался ответить корреспондент Федерального агентства новостей.

Ветер, ветер!..

Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе…

Кто не знает этих пушкинских строк из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»? Все знают. По крайней мере, в столице России — наверняка. Чего москвичи в массе своей точно не знают, это как себя вести, когда ветер от перегона туч оперативно переходит к повалу рекламных щитов, излому веток и выворачиванию елей. Из почвы. Вместе с корневой системой.

Да, к такому москвичи непривычны. Что поделать, редко такие явления в Москве бывают. И, как говорится, слава богу. Но, как показал печальный опыт 29 мая 2017 года, «редко» вовсе не означает «никогда». Собственно, что же произошло в минувший понедельник? В данном конкретном случае можно поделиться не только официальной информацией, но и личными впечатлениями.

Летающая кошка

Итак, в прошлый понедельник я возвращался к себе домой с Киевского вокзала. Сошел на железнодорожной станции с электрички и зашагал дальше по тротуару.

Небо над головой было серо-свинцовым. Поддувал ветер. Накрапывал дождь. В общем, с точки зрения усредненного москвича ничего не предвещало…

Затем буквально за считанные минуты, если не секунды, небо стало черным. Ветер рывком из порывистого превратился в шквалистый. Меня и движущихся рядом пешеходов шатнуло в сторону. Заголосила сигнализация припаркованных неподалеку машин. Деревья пригнуло к земле, с них вниз густо посыпались ветви.

В какой-то момент мимо меня над асфальтом пронесло странный комок, который я сначала принял то ли за меховую шапку, то ли за маленькую подушку. Но комок оказался… кошкой. Ее просто сдуло.

А потом начался ливень…

«Будьте взаимовежливы»

Все то же самое, но уже с официальной точки зрения, выглядело следующим образом.

В 12:47 29 мая на сайте Главного управления МЧС России по городу Москве появилось экстренное объявление следующего содержания:

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ «Центральное УГМС» с 13:30 29.05.17 до 07:00 30.05.17 в городе Москве (включая ТиНАО) местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с…// Уважаемые москвичи и гости столицы! Находясь на улице, во время непогоды будьте аккуратны и взаимовежливы, при необходимости окажите помощь пожилым людям и детям…» — и т.д.

Новостные ресурсы стали распространять информацию о штормовом предупреждении и о том, что метеорологи прогнозируют желтый уровень опасности в Московском регионе. Кто-то из москвичей даже получил об этом SMS, кто-то — нет.

Но, за редким исключением, почти никто из горожан не задумался, что же это такое — «желтый уровень опасности». Во-первых, как говорится, в школе этому не учили. Во-вторых, штормовое предупреждение в столице — отнюдь не редкое явление, часто заканчивающееся легким сквозняком в открытой форточке.

Однако на сей раз вместо сквозняка пришел шторм.

Потери и разрушения

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, порывы ветра вместо прогнозируемого синоптиками «порога» в 22 м/с в реальности местами достигли 32 м/с.

«Это, по сути, [были] смерчи, которые прошли коридорами по Москве, оставляя за собой разруху», — уточнил мэр и добавил, что подобного урагана столица России не знала за всю историю метеонаблюдений.

К вечеру последнего весеннего понедельника прояснились настоящие масштабы случившейся трагедии.

По данным Следственного комитета, погибли 15 человек (10 в Москве и 5 — в Московской области). Порядка 200 человек получили травмы и ранения разной степени тяжести. В Москве повалило более 17 тысяч деревьев, повредило кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. 15 населенных пунктов в Подмосковье осталось без света.

Судя по проскакивающим в соцсетях данным, количество автотранспорта, поврежденного вследствие разгула стихии, учету пока вообще не поддается…

Поскольку задаваться вопросом «Что случилось?» на фоне внезапно приключившегося на улице бурелома было бы странно, общественность быстро перешла к поискам ответа на второй вопрос, логично вытекающий из первого, — «Кто виноват?» Вот здесь уже оказалось не все столь однозначно.

Будем честными

МЧС объяснило, что не задействовало все свои возможности для оповещения граждан о чрезвычайной ситуации на основании того, что просто не считало чрезвычайную ситуацию таковой. Ведь прогноз Росгидромета о том, что в Москве 29 мая ожидаются порывы ветра до 22 м/с, не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация»! Для последней, согласно действующим нормативам, «требуются» порывы более 25 м/с.

На этом основании МЧС задействовало в целях предупреждения населения об ухудшающихся погодных условиях терминалы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения, а также терминалы Центра обеспечения дорожного движения. Одновременно информация рассылалась через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и посредством SMS.

Почему при этом SMS получили далеко не все москвичи, осталось до конца не ясным. МЧС объявило, что соответствующая информация до операторов сотовых сетей была доведена. В ответ часть операторов сообщила, что никакой информации о необходимости рассылки SMS с экстренным предупреждением они не получали. А значит, и разослать SMS не могли.

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Но давайте будем честными сами с собой. Даже если 100% находящихся в Москве владельцев мобильных телефонов получили бы то самое экстренное сообщение МЧС о сильном дожде, грозе, граде, ветре и взаимовежливости, то подавляющая часть получателей на эту информацию никак не отреагировала бы. Потому что это непривычно, этому не учили, сама форма доведения экстренной информации в виде SMS (а это точно не телефонные хулиганы/мошенники?) не гарантирует в глазах значительной части населения подлинности информации…

Да и вообще, «что может со мной случиться посреди Москвы?!»

Оказывается, увы, может.

Что делать?

У произошедшей в Москве трагедии — целый комплекс причин, высветивших явные сбои в цепочке взаимодействия Росгидромета, МЧС и населения Московского региона.

Среди этих причин — не только неожиданное для синоптиков усиление порывов ветра, а также связанная с этим недостаточно адекватная оценка ситуации со стороны МЧС, но и отсутствие «принудительных» способов доведения экстренной информации до населения (громкоговорители, имеющаяся в автомагнитолах система Radio Data System с функцией Traffic Announcement Identification и т.п.).

Не менее, если не более роковую роль в случившемся сыграла общая неготовность жителей Москвы и ее окрестностей действовать в условиях надвигающегося шторма.

Вот и настал черед традиционного русского вопроса «Что делать?» А действительно, что?..

Раз у вызванной штормом трагедии имеется множество причин, то бороться с ними придется тоже комплексно. Видимо, перерабатывая для этого не только нормативы МЧС по оценке признаков надвигающейся чрезвычайной ситуации, но и программы школьного курса «Основ безопасности и жизнедеятельности».

Без серьезной коррекции мероприятий, нацеленных на обеспечение безопасности и жизнедеятельности горожан в условиях стихийных бедствий, москвичи не могут впредь чувствовать себя в безопасности. Пусть подобные случившемуся 29 мая шторму природные явления в Москве и крайне редки, но платить за них человеческими жизнями — это преступление.