Перевозбудились: воры в Лас-Вегасе украли из секс-шопа 30 тысяч презервативов

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Лас-Вегас, 01 июня. Неизвестные воры в США обеспечили себя на всю жизнь презервативами и секс-игрушками, дважды ограбив магазин для взрослых.

Как передает RT, двойное незаконное проникновение в секс-шоп имело место быть в Лас-Вегасе в прошлые выходные, однако достоянием общественности эта новость стала спустя несколько дней.

Воры дважды проникали в магазин для взрослых: в ночь на субботу, а потом и раним утром в субботу. Добычей злоумышленников стали секс-игрушки, а также презервативы в количестве 30 тысяч штук.

Хозяева секс-шопа хоть и с юмором отнеслись к случившемуся, назвав воров «самыми возбужденными преступниками в мировой истории», однако заявление в полицию написали и передали правоохранителям записи с камер видеонаблюдения.