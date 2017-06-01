Труп избитого пенсионера нашли в петербургской квартире

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Санкт-Петербург, 1 июня. Труп жителя Петербурга обнаружили в его собственной квартире. Об этом сообщает УМВД России по Московскому району.

Как стало известно ФАН, в минувшую среду в 19.30 в своей квартире по улице Кузнецовской с гематомами и ссадинами различных частей тела обнаружен труп мужчины 1958 года рождения.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.