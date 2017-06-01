«Безликую» рыбу, считающуюся вымершей, нашли в бездне у берегов Австралии

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Канберра, 1 июня. «Безликую» рыбы и другие странные существа, многие из которых признали новыми видами, нашли в глубоких водах Австралии во время научного путешествия, изучающего части океана, которые раньше не исследовались.

Как сообщает Daily Mail , ученые в течение месяца исследовали у побережья Австралии бездну, чья глубина достигает четырех километров, используя сети, гидролокационные и глубоководные камеры. По словам руководителя исследования Тима О'Хара из Музея Виктории (Лондон), поисковая зона была «самой неисследованной средой на земле».

Faceless fish and other 'weird' creatures, many new species, hauled up by scientists from deep waters off Australia https://t.co/quSfm4qC8P — AFP news agency (@AFP) May 31, 2017

Ученые собрали ярких красных острых крабов, слепых морских пауков и глубоководных угрей. Они также столкнулись с необычной «безликой» рыбой, которая была зарегистрирована только однажды научным экипажем HMS Challenger у Папуа-Новой Гвинеи в 1873 году. «У него нет глаз или видимого носа», — рассказал О'Хара.

По словам ученого, как минимум треть из тысячи собранных экземпляров являются новыми видами.