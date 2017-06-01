Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
«Безликую» рыбу, считающуюся вымершей, нашли в бездне у берегов Австралии

«Безликую» рыбу, считающуюся вымершей, нашли в бездне у берегов Австралии

8:59  1 Июня 2017
279

«Безликую» рыбу, считающуюся вымершей, нашли в бездне у берегов Австралии

Канберра, 1 июня. «Безликую» рыбы и другие странные существа, многие из которых признали новыми видами, нашли в глубоких водах Австралии во время научного путешествия, изучающего части океана, которые раньше не исследовались.

Как сообщает Daily Mail , ученые в течение месяца исследовали у побережья Австралии бездну, чья глубина достигает четырех километров, используя сети, гидролокационные и глубоководные камеры. По словам руководителя исследования Тима О'Хара из Музея Виктории (Лондон), поисковая зона была «самой неисследованной средой на земле».

Ученые собрали ярких красных острых крабов, слепых морских пауков и глубоководных угрей. Они также столкнулись с необычной «безликой» рыбой, которая была зарегистрирована только однажды научным экипажем HMS Challenger у Папуа-Новой Гвинеи в 1873 году. «У него нет глаз или видимого носа», — рассказал О'Хара.

По словам ученого, как минимум треть из тысячи собранных экземпляров являются новыми видами.

#австралия
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть