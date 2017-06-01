Самый мощный в мире рентгеновский лазер превратил атом в черную дыру

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Берлин, 1 июня. Немецкие ученые, воспользовавшись самым мощным в мире на сегодняшний день лазером LCLS, превратили атом в миниатюрную черную дыру. При этом ее сила притяжения превышала ту, что могла бы вырабатывать гигантская черная дыра, чья масса равняется десяти Солнцам.

Вся сила рентгеновского луча была направлена в одну точку, ширина которой всего 100 нанометров. Это позволило достичь небывалой мощности в 10 млрд гигаватт на квадратный сантиметр. Именно так и родилась земная черная дыра.

Авторами проекта стали сотрудники синхротронного центра DESY, выводы, сделанные по результатам своей работы, они уже опубликовали в специализированных изданиях.