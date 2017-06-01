Эммануил Виторган в 77 лет станет отцом в третий раз

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Москва, 01 июня. Актер театра и кино 77-летний Эммануил Виторган станет отцом в третий раз.

Как пишет «Газета.ru», об этом рассказала ведущая ТВ-шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева вскоре после записи программы. Ну а сам почти трижды отец расскажет об этом знаменательном событии всей стране во время эфира 3 июня.

В записи передачи, кроме Виторгана, участвовала его беременная супруга Ирина Млодик, возраст которой 55 лет. Как уточняется, в программе рассказ пойдет не только об этом, но и других деталях личной жизни российского актера.