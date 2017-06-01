Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ученые выяснили, почему дети идут по стопам отца-наркомана

Ученые выяснили, почему дети идут по стопам отца-наркомана

8:51  1 Июня 2017
335

Ученые выяснили, почему дети идут по стопам отца-наркомана

Шанхай, 1 июня. Научные специалисты из Университета Фудань поняли, почему дети отцов-наркоманов идут по кривой дорожке родителя. Результаты исследований опубликованы в Nature Communications.

По словам шанхайских экспертов, генетический материал человека имеет особое клеточное ядро, которое находится в белках-гистонах, способных удерживать свернутую ДНК на одном месте, влияя на расшифровку некоторых генов. Специалисты открыли связь между эпигенетикой и поведением людей. 

В ходе анализа специалисты мониторили меняющееся поведение потомства мышей (самцов), которые перед началом размножения долгое время употребляли наркотические средства. Отмечается, что при этом самке никаких наркотиков не давали.

Ученые выяснили, почему дети идут по стопам отца-наркомана

Маленьких грызунов подключали к капельнице, где находились наркотики, затем малыши нажимали на нужную им кнопку, которая активировала ввод наркотиков в их организм. Оказалось, что у некоторых грызунов зависимость развивалась сильнее, чем у отцов. 

Исследовав полученные данные китайские ученые пришли к выводу, что наследственная предрасположенность оказывает большое влияние на потомство.  

#ученые #кнр #наркомания
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть