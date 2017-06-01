Ученые выяснили, почему дети идут по стопам отца-наркомана

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Шанхай, 1 июня. Научные специалисты из Университета Фудань поняли, почему дети отцов-наркоманов идут по кривой дорожке родителя. Результаты исследований опубликованы в Nature Communications.

По словам шанхайских экспертов, генетический материал человека имеет особое клеточное ядро, которое находится в белках-гистонах, способных удерживать свернутую ДНК на одном месте, влияя на расшифровку некоторых генов. Специалисты открыли связь между эпигенетикой и поведением людей.

В ходе анализа специалисты мониторили меняющееся поведение потомства мышей (самцов), которые перед началом размножения долгое время употребляли наркотические средства. Отмечается, что при этом самке никаких наркотиков не давали.

Маленьких грызунов подключали к капельнице, где находились наркотики, затем малыши нажимали на нужную им кнопку, которая активировала ввод наркотиков в их организм. Оказалось, что у некоторых грызунов зависимость развивалась сильнее, чем у отцов.

Исследовав полученные данные китайские ученые пришли к выводу, что наследственная предрасположенность оказывает большое влияние на потомство.