Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар в США

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Лос-Анджелес, 1 июня. В американской Калифорнии на полигоне в пустыне Мохаве впервые был выведен из ангара крупнейший в мире самолет Stratolaunch, предназначенный для подъема и перемещения ракет-носителей со спутниками. Stratolaunch способен поднимать ракеты-носители на высоту в 9 км, что упрощает процесс запуска.

Огромный двухфюзеляжный самолет имеет размах крыльев в 117 метра, а длина каждого из фюзеляжей составляет 72 метра. Общая масса самолета с максимальной загрузкой составляет невероятные 590 тонн, которые поднимают шесть двигателей Pratt&Whitney. В создавшей его компании Stratolaunch Systems Corp заявили, что завершен первый этап в создании «удобного, надежного и повседневного способа доставки грузов на низкую околоземную орбиту».

Главный управляющий компании Джин Флойд назвал этап вывода из ангара очень важным, поскольку огромная 250-тонная машина сошла со стапелей и было впервые испытано сложное 28-колесное шасси.