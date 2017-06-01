Огонь по своим на поражение: из-за ошибки на Филиппинах погибли 10 военных

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Манила, 01 июня. Плохая координация между частями армии Филиппин стала причиной гибели десяти военнослужащих.

Как передает RT, одна из частей ВС государства на подступах к городу Марави обстреляла другую, видимо, приняв ее за вражескую. В результате, как минимум, 10 человек были убиты, еще около десятка получили ранения разной степени тяжести.

«Группа наших военнослужащих стала целью наших авиаударов. Была плохая координация, поэтому мы нанесли удар по нашим людям», — заявил министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана.

Добавим, что в провинции Южный Ланао на острове Минданао шли бои за город Марави, который несколько дней назад пытались захватить террористы группировки «Мауте». Правительственные войска выбили боевиков, нанеся им серьезный ущерб.