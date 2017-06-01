Путин и Моди обсудят борьбу с терроризмом и экономические вопросы

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Санкт-Петербург, 1 июня. Президент России Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге, где начинается международный экономический форум, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Планируется, что в рамках переговоров будут подписаны важные документы, касающиеся вопросов экономического сотрудничества двух стран.

Не обойдут стороной и международную проблематику — борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Одним из важных пунктов встречи двух лидеров является принятие Санкт-Петербургской декларации. В ней, по словам Ушакова, прописаны шаги по дальнейшему развитию отношений России и Индии во многих сферах.