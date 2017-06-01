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Новороссия
Донбасс: Европа поддержит акцию памяти в честь детей, погибших от снарядов ВСУ

Донбасс: Европа поддержит акцию памяти в честь детей, погибших от снарядов ВСУ

8:24  1 Июня 2017
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Донбасс: Европа поддержит акцию памяти в честь детей, погибших от снарядов ВСУ

Москва, 1 июня. В Международный день защиты детей 1 июня в Донбассе устраивают акцию памяти «Ангелы», посвященную всем детям, погибшим в ходе военных действий на Украине. К мероприятию присоединятся представители шести европейских стран.

Организаторы акции напомнили, что за время военного конфликта на территории Донбасса от взрывов украинских снарядов погибли более ста детей.

Как сообщили в МИД ДНР, свое участие в акции «Ангелы» уже подтвердили Греция, Сербия, Италия, Франции, ФРГ и Финляндия. Участники, запуская в небо воздушные фонарики, символизирующие погибших детей, выразят свою солидарность и поддержку.

Как сообщают «Известия», участвовать в акции намерены активисты и на подконтрольных Украине территориях, в Мариуполе и Краматорске.

Донбасс: Европа поддержит акцию памяти в честь детей, погибших от снарядов ВСУ

#всу #донбасс #украина #новороссия
Олеся Волкова
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