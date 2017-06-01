Самолет с детским омбудсменом с опозданием прибыл в Уфу

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Уфа, 1 июня. Самолет компании «Аэрофлот» с детским омбудсменом Анной Кузнецовой лишь с третьей попытки смог вылететь из московского аэропорта «Шереметьево» в Уфу. Рейс дважды откладывался по различным причинам.

Как сообщает ТАСС, изначально рейс 1238 Москва — Уфа должен был вылететь 31 мая в 23.25, однако вылет задержали на час с лишним. Однако когда пассажиры — уже 1 июня — заняли свои места, командир воздушного судна объявил о том, что все они должны покинуть самолет и вернуться в здание аэровокзала, поскольку самолет будет заменен на резервный.

В результате вылет состоялся лишь в 2.35 ночи, после трех часов задержки. Уполномоченный по правам детей при президенте РФ, отправившаяся с рабочей поездкой в Башкортостан на I Республиканский родительский форум, также была вынуждена задержаться.