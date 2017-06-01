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Новороссия
ДНР: мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ

ДНР: мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ

8:12  1 Июня 2017
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ДНР: мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Донецк, 1 июня. Мирный житель получил ранения при обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в четверг источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

По словам источника, накануне киевские силовики обстреляли Петровский район столицы ДНР. В результате обстрела на улице Луговского ранение получил мужчина, 1969 года рождения.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, пострадавший был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. 

ДНР: мирный житель ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ

#днр #всу #донбасс #новороссия
Олеся Волкова
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