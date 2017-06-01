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Высокопоставленный чиновник в КНР сел пожизненно за взятки

Высокопоставленный чиновник в КНР сел пожизненно за взятки

8:11  1 Июня 2017
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Высокопоставленный чиновник в КНР сел пожизненно за взятки

Гуандун (Китай), 01 июня. Суд в Поднебесной приговорил к пожизненному заключению за взятки вице-губернатора одной из провинций КНР.

Как пишут «Известия»,  фемида суда Наньнина не была благосклонной к бывшему высокопоставленному чиновнику и вынесла вердикт о пожизненном тюремном заключении  экс-вице-губернатору провинции Гуандун Лю Чжигэну.

Как выяснило следствие, осужденный в течение 20 лет – с 1993 по 2012 годы, занимая разные руководящие посты в провинции, получил в виде взяток в общей сложности почти 15 миллионов долларов.

Бывший чиновник свою вину полностью признал и не стал подавать апелляцию.

#китай
Алексей Громов
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