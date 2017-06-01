Сирия: ВКС РФ уничтожили 80 боевиков ИГИЛ возле Ракки

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Пальмира, 1 июня. Воздушно-космические силы России ликвидировали под сирийской Раккой три автоколонны террористов организации «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России), а также ликвидированы 80 экстремистов. Об этом сообщили в четверг в министерстве обороны России.

По данным ведомства, в ночь на 30 мая боевики ИГ* попытались атаковать район Пальмиры. По найденным целям авиацией ВКС России были нанесены удары. В результате 80 террористов, 36 транспортных средств боевиков были уничтожены.

* Организация запрещена на территории РФ.