Сирия: армия Асада окружила ИГИЛ с трех сторон в Маскане

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Алеппо, 1 июня. Правительственные силы Сирийской Арабской Республики окружили с трех сторон боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в Маскане в районе Манбидж. Об этом сообщает портал Almasdarnews.

Террористы ИГИЛ*, отступающие из города Маскана, пытаются отбиться от правительственной армии Башара Асада. На территории продолжаются ожесточенные столкновения.

Напомним, ранее стало известно, что ВКС РФ уничтожили более 80 террористов ИГИЛ близ сирийской Ракки. Террористы в минувший вторник ночью совершили вылазку и попытались пробраться в Пальмиру, но авиация ВКС РФ их обнаружила и уничтожила.

* Организация запрещена на территории РФ.