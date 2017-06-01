Минюсту США разрешили устраивать слежку за журналистами

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Вашингтон, 1 июня. Ордер, дающий право на проведение слежки за некоторыми журналистами, выдан министерству юстиции США.

По этому документу могут прослушиваться телефонные переговоры, а также проверяться электронная почта сотрудников СМИ. Делается это для того, чтобы установить источник утечки информации из Белого дома.

Это утверждает газета New York Post. Издание, ссылаясь на неназванных собеседников, рассказывает, что под подозрением находятся якобы три человека из администрации президента Дональда Трампа. Именно они могли «слить» данные, носившие конфиденциальный характер, средствам массовой информации, что вызвало ряд скандальных публикаций.

Имена тех журналистов, за которыми будет устраиваться слежка, газета не называет.