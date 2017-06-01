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Ученые: Умные люди бывают счастливее глупых

Ученые: Умные люди бывают счастливее глупых

8:05  1 Июня 2017
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Ученые: Умные люди бывают счастливее глупых

Лондон, 1 июня. Способность человека быть счастливым зависит от его интеллекта. К такому выводу пришли учение из Лондонского университетского колледжа.

Исследователи изучили психологическое состояние и умственные способности более чем шести тысяч сотрудников крупных корпораций и выяснили, что наиболее счастливыми себя ощущают люди с высоким интеллектом. Среди работников с уровнем IQ между 120 и 129 баллами оказалось значительное число счастливых сотрудников. При этом 43% из них характеризовали себя как «очень счастливых» людей.

Наиболее несчастными оказались работник с уровнем IQ от 70 до 79 баллов. Они значительно чаще своих более умных коллег жалуются на неприятности и в целом чувствуют себя более несчастными.

Алексей Громов
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