Астрофизики ищут загадочную «пятую силу» в центре нашей Галактики

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Лос-Анджелес, 1 июня. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучают сделанные наиболее современными телескопами сверхчеткие снимки центра нашей Галактики Млечный Путь, чтобы найти признаки воздействия так называемой «пятой силы Вселенной» — теоретической силы, управляющей поведением вещества и отличающейся от электромагнитных, электрослабых, гравитационных и сильных взаимодействий.

«Теория Эйнштейна замечательно описывает гравитацию, однако есть много свидетельств того, что в ней есть просчеты. Простое существование сверхмассивных черных дыр говорит нам о том, что наши нынешние теории о том, как работает Вселенная, неадекватны, чтобы объяснить, что такое черная дыра», — утверждает работающая в Калифорнийском университете доктор Андреа Гез.

Для того, чтобы найти проявления теоретической пятой силы, ученые изучают район, где чрезвычайно сильна концентрация всех сил — окрестности сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре Галактики, воздействие которой закручивает звездное облако в спираль. Исследователи отмечают, что в следующем году в непосредственной близости от черной дыры пройдет звезда S0–2, что позволит проследить, как огромные массы будут воздействовать на звезду.