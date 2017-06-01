Ученые рассказали, каким политикам больше всего доверяют избиратели

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Брюссель, 1 июня. Научные работники из Университета Гента провели исследование и выяснили, какие же политики больше нравятся обычным людям, а также чем необходимо обладать потенциальному кандидату, чтобы завоевать доверие граждан. Об этом пишет Journal of Personality and Social Psychology.

Как известно, избиратели не особо жалуют политиков, зачастую считая их предвыборные обещания ложью. Так, люди не склонны верить политикам с ярко выраженной харизмой, поскольку они опасаются таких деятелей. По словам бельгийских экспертов, если политику присуща средняя харизма, то избиратель вполне может ему поверить.

По словам автора исследования Жасмина Вергауве, очень харизматичные люди не так часто обладают хорошими деловыми качествами, поэтому не особо пользуются доверием соотечественников.

Бельгийские ученые выяснили, что есть существование своего рода «предела харизматичности» — политики и предприниматели, которые игнорируют эту грань, теряют доверие людей.