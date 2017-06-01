Биологи нашли способ замедлить старение кожи

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Вашингтон, 1 июня. Биологи из США доказали омолаживающий эффект красителя метиленового синего на кожу человека. Результаты исследования публикует журнал Scientific Reports.

Исследование проводилось на трех группах пациентов: здоровых людях среднего возраста, подопытных в возрасте 80 лет и страдающих вызывающим старение кожи заболеванием молодых людей. Ученые заметили, что состояние кожи всех подопытных улучшается при воздействии красителя.

Неожиданный эффект биологи объяснили тем, что вещество продляет срок жизни фибробластов, которые участвуют в формировании сосудов, способствуют заживлению ран, синтезу коллагена и выполняют ряд других важных функций. При этом вызванные красителем положительные изменения не прекратились после прекращения эксперимента.

Проводившие исследование ученые отмечают, что необходимая для омоложения кожи концентрация не приводит к окрашиванию. Поэтом в будущем его можно будет использовать в составе средств для омоложения кожи.