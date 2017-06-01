«Тайное послание» Трампа для русских стало мемом в соцсетях

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О том, что опечатка в твитт-сообщении американского президента Дональда Трампа является «тайным послание для русских» пошутила его бывшая конкурентка, кандидат от Демократической партии США на президентских выборах 2016 года, Хиллари Клинтон.

В шутку на Code Conference в Калифорнии она предположила, что непонятное слово в Twitter главы Белого дома скрытое сообщение для российской стороны. Об этом пишет издание The Hill.

«Я подумала, что это тайное послание русским», — сказала Клинтон в ходе конференции.

А затем добавила, обратившись к аудитории: «У вас недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe»

Пост с опечаткой в Twitter американского лидера Трампа был опубликован около 23:00 по местному времени 31 мая (около 7 утра по Москве – Прим. ФАН), а позднее — удален. Но он успел разлететься по социальным сетям и стать предметом для многочисленных шуток. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

Президент США Дональд Трамп написал «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», не закончив свою мысль. Очевидно, предполагалось слово coverage («освещение» – Прим. ФАН).

that was the moment Trump became prsiduvhirw pic.twitter.com/fKVPPNVFH0 — Anthony Brian Smith (@AnthonyBLSmith) May 31, 2017

Позже глава Белого дома предложил читателям своего микроблога разгадать значение слова «covfefe».

«Кто может разгадать истинный смысл «covfefe»? Наслаждайтесь!» — написал он.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: «Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь».

В Twitter «covfefe» за день стало самым популярным хештегом в англоязычном сегменте социальной сети. Федеральное агентство новостей публикует самые забавные реакции на опечатку американского президента.

«Covfefe — это когда юристы дерутся с Дональдом Трампом, пытаясь выхватить телефон из его маленьких ручек».

covfefe = the moment when @realDonaldTrump is tackled by his lawyers as they try to tear his phone out of his tiny tiny hands https://t.co/4t082Quyin — Thomas Fischer (@t0mf1scher) May 31, 2017

«Прошло пять минут. Что, если это все. Это его последний твит и на этом история заканчивается», — пишет тв-критик из Нью-Йорка.

It's been five minutes. What if this is it. That is his final tweet & the rest of history stops. — emily nussbaum (@emilynussbaum) May 31, 2017

Также забавным оказался пост от американской компании, издателя справочников и лексических словарей. Merriam-Webster, который постарались расшифровать неологизм Трампа.

«Встает. Проверяю Twitter… Ох..Переписка на.. Возвращается в постель»

Wakes up.

Checks Twitter.

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Uh...

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???? Lookups fo...

.

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Regrets checking Twitter.

Goes back to bed. — Merriam-Webster (@MerriamWebster) May 31, 2017

Некоторые пользователи предположили, что этот пост американский президент посвятил американской актрисе Кэти Гриффин, которая ранее разместила видео с резиновой окровавленной головой похожей на голову Трампа.

"Thank god for covfefe." -Kathy Griffin — Lauren Reeves (@laurenreeves) May 31, 2017

Комик из США Кристина Вонг отметила, что домен Covfefe.com был быстро раскуплен.

«Наконец выяснилось, что Билл Мюррей прошептал на ухо Скарлетт Йоханссон в конце фильма «Трудности перевода» #covfefe», — обрадовались киноманы.

Finally figured out what Bill Murray whispered in Scarlett Johansson's ear at the end of "Lost in Translation" #covfefe pic.twitter.com/fDFJUYlEz8 — Jordan VanDina (@Shrimptooth) May 31, 2017

Не забыли пользователи упомянуть в своих шутках и американских журналистов, которым во всем мерещится «рука Москвы».

«СМИ отчаянно вбиваю #Covfefe в Google-переводчик, чтобы узнать, что это значит на русском языке».

Media frantically typing #Covfefe on Google translate to see what it means in Russian. pic.twitter.com/0DubNBvs3C — Matt '15 (@Aggie_Matt15) May 31, 2017

Попытались найти опечатке Трампа и рациональное объяснение. Пользователи отметили, что раньше американский президент пользовался устройствами на Android и Apple , отправляя сообщения в Twitter. Пост с«covfefe» был отправлен из приложения Twitter на iPhone.

А представитель Белого дома, который посчитал нужным остаться неизвестным, пояснил, что ограничения времени работы экрана может быть ключом к появлению неологизма.