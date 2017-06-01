«Тайное послание» Трампа для русских стало мемом в соцсетях
О том, что опечатка в твитт-сообщении американского президента Дональда Трампа является «тайным послание для русских» пошутила его бывшая конкурентка, кандидат от Демократической партии США на президентских выборах 2016 года, Хиллари Клинтон.
В шутку на Code Conference в Калифорнии она предположила, что непонятное слово в Twitter главы Белого дома скрытое сообщение для российской стороны. Об этом пишет издание The Hill.
«Я подумала, что это тайное послание русским», — сказала Клинтон в ходе конференции.
А затем добавила, обратившись к аудитории: «У вас недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe»
Пост с опечаткой в Twitter американского лидера Трампа был опубликован около 23:00 по местному времени 31 мая (около 7 утра по Москве – Прим. ФАН), а позднее — удален. Но он успел разлететься по социальным сетям и стать предметом для многочисленных шуток. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.
Президент США Дональд Трамп написал «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», не закончив свою мысль. Очевидно, предполагалось слово coverage («освещение» – Прим. ФАН).
Позже глава Белого дома предложил читателям своего микроблога разгадать значение слова «covfefe».
«Кто может разгадать истинный смысл «covfefe»? Наслаждайтесь!» — написал он.
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: «Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь».
В Twitter «covfefe» за день стало самым популярным хештегом в англоязычном сегменте социальной сети. Федеральное агентство новостей публикует самые забавные реакции на опечатку американского президента.
«Covfefe — это когда юристы дерутся с Дональдом Трампом, пытаясь выхватить телефон из его маленьких ручек».
«Прошло пять минут. Что, если это все. Это его последний твит и на этом история заканчивается», — пишет тв-критик из Нью-Йорка.
Также забавным оказался пост от американской компании, издателя справочников и лексических словарей. Merriam-Webster, который постарались расшифровать неологизм Трампа.
«Встает. Проверяю Twitter… Ох..Переписка на.. Возвращается в постель»
Некоторые пользователи предположили, что этот пост американский президент посвятил американской актрисе Кэти Гриффин, которая ранее разместила видео с резиновой окровавленной головой похожей на голову Трампа.
Комик из США Кристина Вонг отметила, что домен Covfefe.com был быстро раскуплен.
«Наконец выяснилось, что Билл Мюррей прошептал на ухо Скарлетт Йоханссон в конце фильма «Трудности перевода» #covfefe», — обрадовались киноманы.
Не забыли пользователи упомянуть в своих шутках и американских журналистов, которым во всем мерещится «рука Москвы».
«СМИ отчаянно вбиваю #Covfefe в Google-переводчик, чтобы узнать, что это значит на русском языке».
Попытались найти опечатке Трампа и рациональное объяснение. Пользователи отметили, что раньше американский президент пользовался устройствами на Android и Apple , отправляя сообщения в Twitter. Пост с«covfefe» был отправлен из приложения Twitter на iPhone.
А представитель Белого дома, который посчитал нужным остаться неизвестным, пояснил, что ограничения времени работы экрана может быть ключом к появлению неологизма.