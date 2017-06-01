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Политика
Трамп может запретить Коми давать показания в Конгрессе

Трамп может запретить Коми давать показания в Конгрессе

7:59  1 Июня 2017
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Трамп может запретить Коми давать показания в Конгрессе

Вашингтон, 1 июня. Конфиденциальные разговоры с президентом США могут оставаться тайной по воле главы государства. Дональд Трамп может воспользоваться своим правом и запретить экс-главе ФБР Джеймсу Коми выступать на публичных слушаниях в сенатском комитете по разведке в Конгрессе.

Трамп может запретить Коми давать показания в Конгрессе

Ожидалось, что он раскроет суть личной беседы с Трампом, в которой он якобы просил его остановить расследование по делу Флинна, обвиняемого в наличии «российских связей».

Эту тему развивает газета New York Times. Если Трамп воспользуется своим правом и запретит разглашать подробности разговора с Коми, пишет газета, то это будет означать косвенное признание вины. 

#трамп #коми #флинн
Алексей Громов
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