Трамп может запретить Коми давать показания в Конгрессе

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Вашингтон, 1 июня. Конфиденциальные разговоры с президентом США могут оставаться тайной по воле главы государства. Дональд Трамп может воспользоваться своим правом и запретить экс-главе ФБР Джеймсу Коми выступать на публичных слушаниях в сенатском комитете по разведке в Конгрессе.

Ожидалось, что он раскроет суть личной беседы с Трампом, в которой он якобы просил его остановить расследование по делу Флинна, обвиняемого в наличии «российских связей».

Эту тему развивает газета New York Times. Если Трамп воспользуется своим правом и запретит разглашать подробности разговора с Коми, пишет газета, то это будет означать косвенное признание вины.