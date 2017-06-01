Экс-форвард «Спартака»: Никогда бы не перешел в ЦСКА или «Зенит»

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Москва, 1 июня. Бывший форвард столичного «Спартака» Соарес де Мораис Веллитон, который провел в составе красно-белых семь лет, признался, что следит за успехами москвичей и также рассказал, что был бы не против вернуться в Москву.

Экс-нападающий красно-белых признался, что очень скучает по Москве, болельщикам и клубу.

«Особенно по спартаковским болельщикам. Поддержка у клуба просто великолепная. До сих пор помню переполненные стадионы и рев фанатов. Я знаю, о чем говорю, так как ощутил это на себе», — поблагодарил Веллитон.

По словам 30-летнего бразильского футболиста, ему было бы интересно вернуться в Россию, но дальше все будет зависеть от того, кто предложит ему играть. Игрок признался, что ни за что на свете не перейдет в московский ЦСКА и петербургский «Зенит», потому что не может предать любимый «Спартак», пишут «Известия».