Стала известно, когда в России появится новый Kia Rio

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Москва, 1 июня. Официальная презентация новой модели популярного на российском рынке седана Kia Rio будет проведена 4 июля в Москве. В настоящее время на заводе Kia в Санкт-Петербурге уже началась сборка новой модели.

Как отмечает «Автовзгляд», новое поколение корейских автомобилей получило несколько более строгие формы. Отличается внешний вид бамперов, капота, оптики и окон. А вот агрегатный ряд в новой модели изменился несильно — следующее поколение Kia Ria получило комплект от Hyundai Solaris, при этом доступны базовый двигатель мощность 99 л.с. и более мощный 123-сильный. Автомобиль будет снабжаться шестиступенчатыми коробками передач, как механикой, так и автоматом.

Российская цена нового автомобиля пока неизвестна, вероятнее всего будет оглашена во время презентации.