СМИ сообщили об уязвимости «Сбербанк Онлайн»

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Москва, 1 июня. СМИ сообщили об уязвимости приложения «Сбербанк Онлайн» для хакеров, Сбербанк назвал сообщения «вымышленной угрозой», пишет агентство «Народные новости».

Эксперты указали на наличии в «Сбербанк Онлайн» сторонних приложений и счетчиков, которые якобы могут использоваться для перенаправления пользователей на фишинговые странички. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к личной информации пользователя, его логинам и паролям.

Издание сообщает, что в Сбербанке назвали угрозу вымышленной, поскольку эксперт пытался взломать собственное устройство.

«Автор подменил скрипты на свои собственные с устройства, на котором он обладает административными правами, и так получил доступ к своей же информации», — цитируют ответ пресс-службы банка «Народные новости».

Вероятность угрозы в Сбербанке сравнили с ситуацией, когда владелец банковской карты добровольно отдает ее злоумышленнику вместе с записанным пин-кодом.