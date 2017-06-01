Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 01 июня. В течение последних суток киевские силовики три раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции, с направления Крымского обстрелы велись по населенным пунктам Фрунзе и Хорошее, кроме того, с направления Мироновский была обстреляна Санжаровка.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ открывали огонь из вооружения БМП и минометов 120 мм. В результате обстрелов никто из мирных жителей и личного состава не пострадал.