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Новороссия
Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза обстреляли территорию ЛНР

Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза обстреляли территорию ЛНР

7:24  1 Июня 2017
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Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 01 июня. В течение последних суток киевские силовики три раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции, с направления Крымского обстрелы велись по населенным пунктам Фрунзе и Хорошее, кроме того, с направления Мироновский была обстреляна Санжаровка.

Как уточнили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ открывали огонь из вооружения БМП и минометов 120 мм. В результате обстрелов никто из мирных жителей и личного состава не пострадал.

#всу #донбасс #лнр #луганск
Алексей Громов
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