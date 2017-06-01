Киев рвет и мечет: стало известно, что грозит Тимощуку за георгиевскую ленту

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Обладателя Кубка УЕФА в составе «Зенита», украинского футболиста Анатолия Тимощука, который сегодня работает в тренерском штабе сине-бело-голубых, на Украине могут лишить звания заслуженного мастера спорта, а также ордена «За мужество» III степени. Причина абсурдна — 38-летний игрок 9 Мая участвовал в памятной акции возложения цветов на мемориальном кладбище в Северной столице.

При этом у Тимощука была георгиевская ленточка, которая действует на нынешнюю украинскую власть, как красная тряпка на быка.

По словам высокопоставленного источника в украинском парламенте, на Украине поступок Тимощука оценили очень отрицательно, а его участие в акции вызвало недовольство общественности. Георгиевская лента особенно всех задела, отметил политик.

«А после принятия закона о запрете георгиевской ленты депутаты Рады в кулуарах стали активно обсуждать возможность лишения Тимощука всех званий и государственных наград», — цитирует своего собеседника газета «Известия».

Напомним, украинский президент Украины Петр Порошенко в мае пообещал подписать принятый Верховной радой закон о запрете георгиевских ленточек.