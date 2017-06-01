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Спорт
Малкин помог «Питтсбургу» второй раз обыграть «Нэшвилл» в финальной серии Кубка Стэнли

Малкин помог «Питтсбургу» второй раз обыграть «Нэшвилл» в финальной серии Кубка Стэнли

7:38  1 Июня 2017
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Малкин помог «Питтсбургу» второй раз обыграть «Нэшвилл» в финальной серии Кубка Стэнли

Питтсбург, 1 июня. «Питтсбург Пингвинз» во второй встрече финальной серии Кубка Стэнли не оставил никаких шансов своему сопернику — «Нэшвилл Предаторз», игравшему в гостях. Мачт закончился победой хозяев со счетом 4:1.

У «Нэшвилла» отметился Понтус Оберг. У «Питтсбурга» две шайбы в ворота соперника вкатил Джейк Гюнцель, еще по одному голу забили Скотт Уилсон и Евгений Малкин.

Таким образом, после двух финальных матчей серии Кубка Стэнли ведет «Питтсбург» (2:0), но впереди еще две встречи, хозяевами оба раза будет «Нэшвилл».

 

#малкин #оберг #гюнцель #уилсон
Алексей Громов
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