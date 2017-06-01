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Ученые назвали пышные ягодицы признаком женского здоровья и ума

Ученые назвали пышные ягодицы признаком женского здоровья и ума

7:30  1 Июня 2017
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Ученые назвали пышные ягодицы признаком женского здоровья и ума

Лондон, 1 июня. Большие ягодицы у прекрасной половины человечества свидетельствуют об отличном здоровье и хороших умственных способностях их обладательниц. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, проведя исследование с участием 16 тысяч обладательниц пышных форм.

Как оказалось, большие ягодицы — если они таковы от природы, а не являются признаком ожирения — говорят об их обладательнице только хорошее. Пышные женщины менее склонны к болезням, у них более низкий уровень холестерина, а из-за уровня гормонов такие дамы менее склонны к ожирению и диабету.

Ученые назвали пышные ягодицы признаком женского здоровья и ума

Причиной такого явления исследователи сочли то, что подкожный жировой слой ягодиц  накапливает большое количество жирных кислот Омега-3, которые положительно влияют на функции сердца и мозга.

Валентин Меликов
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