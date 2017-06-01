Космическая угроза: 1 июня рядом с Землей пролетит гигантский астероид

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Москва, 01 июня. В первый день лета 2017-го в относительной близости от Земли пролетит гигантский астероид.

Как пишет RT, небесное тело будет находиться на самом близком расстоянии от голубой планеты в районе полудня по московскому времени – всего лишь около 3 миллионов километров, что в масштабах вселенной – ничего.

Именно поэтому астрономы хоть и говорят, что по большому счету астероид не угрожает Земле, но является потенциально опасным объектом. Добавим, что диаметр вселенского бродяги – порядка 900 метров.