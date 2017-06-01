В США склоняются к возвращению России ее дипломатической собственности
Возможность возвращения дипломатической собственности России, без статуса неприкосновенности рассматривает администрация президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
«До того как принять окончательное решение по поводу того, разрешить ли русским вновь занять помещения, администрация изучает возможные ограничения на деятельность россиян внутри, в том числе снятие дипломатический неприкосновенности с собственности», — отмечает издание.
Если дипломатические помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обыкновенными зданиями, и в них, например, смогут получить доступ правоохранительные органы США.
В администрации Дональда Трампа отказались от возможности возврата дипломатической недвижимости России в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в обмен на предоставление земли в Санкт-Петербурге под американское генконсульство. Об этом сообщил в мае глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон своему российскому коллеге Сергею Лаврову.
Напомним, что в конце декабря 2016 администрация теперь уже бывшего президента США Барака Обамы ввела пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Москва неоднократно опровергала подобные обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
В рамках этих ограничений американцы закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном отметил, что такие действия администрации предыдущего президента США нарушали международное право, а дипломатическая недвижимость является государственной собственностью нашей страны и обладает иммунитетом.
Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.
Также в Москве заявили о возможности ответных мер в связи с изъятием российской дипломатической собственности в США.
Советник-посланник посольства России в США Денис Гончар отмечал, что о характере ответных шагов американским властям известно.
По его словам, российская сторона добивается скорейшего возвращения собственности, однако «пока в госдепартаменте по инерции пытаются увязать положительное решение вопроса с предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге под строительство нового здания их генконсульства».
«Считаем подобные заходы неуместными, поскольку в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали», — пояснил он.
Гончар также выразил надежду на то, что сторонам «все-таки удастся разрешить ситуацию в конструктивном русле».
«В противном случае будем вынуждены пойти на ответные меры в отношении американской дипсобственности в нашей стране согласно принятому в дипломатической практике принципу взаимности. О том, какими могут такие меры быть, американская сторона осведомлена. Но это был бы не наш выбор», — подчеркнул он.
О том, что нынешняя американская администрация понимает неправомерность действий бывшего главы государства Барака Обамы в отношении дипломатической собственности России в США, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мне кажется, что все понимают — в том числе, и в администрации Дональда Трампа — что это неправомерные действия. Как сказал президент Путин, когда эти решения Барак Обама огласил, у нас есть полное право ответить взаимностью. Американцы знают, как эта взаимность будет выглядеть, если до этого дело дойдет, но мы пока решили не отвечать — потому что, как объяснил Владимир Путин, мы не хотим идти на поводу у тех, кто пытается наши отношения засосать в воронку, откуда уже выбраться будет невозможно», — подчеркнул он.
Позже глава МИД РФ добавил, что надеется, что эту ситуацию удастся разрешить без усугубления отношений между двумя странами.