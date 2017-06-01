В США склоняются к возвращению России ее дипломатической собственности

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Возможность возвращения дипломатической собственности России, без статуса неприкосновенности рассматривает администрация президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

«До того как принять окончательное решение по поводу того, разрешить ли русским вновь занять помещения, администрация изучает возможные ограничения на деятельность россиян внутри, в том числе снятие дипломатический неприкосновенности с собственности», — отмечает издание.

Если дипломатические помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обыкновенными зданиями, и в них, например, смогут получить доступ правоохранительные органы США.

В администрации Дональда Трампа отказались от возможности возврата дипломатической недвижимости России в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в обмен на предоставление земли в Санкт-Петербурге под американское генконсульство. Об этом сообщил в мае глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

Напомним, что в конце декабря 2016 администрация теперь уже бывшего президента США Барака Обамы ввела пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Москва неоднократно опровергала подобные обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

В рамках этих ограничений американцы закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном отметил, что такие действия администрации предыдущего президента США нарушали международное право, а дипломатическая недвижимость является государственной собственностью нашей страны и обладает иммунитетом.

Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Также в Москве заявили о возможности ответных мер в связи с изъятием российской дипломатической собственности в США.

Советник-посланник посольства России в США Денис Гончар отмечал, что о характере ответных шагов американским властям известно.

По его словам, российская сторона добивается скорейшего возвращения собственности, однако «пока в госдепартаменте по инерции пытаются увязать положительное решение вопроса с предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге под строительство нового здания их генконсульства».

«Считаем подобные заходы неуместными, поскольку в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали», — пояснил он.

Гончар также выразил надежду на то, что сторонам «все-таки удастся разрешить ситуацию в конструктивном русле».

«В противном случае будем вынуждены пойти на ответные меры в отношении американской дипсобственности в нашей стране согласно принятому в дипломатической практике принципу взаимности. О том, какими могут такие меры быть, американская сторона осведомлена. Но это был бы не наш выбор», — подчеркнул он.

О том, что нынешняя американская администрация понимает неправомерность действий бывшего главы государства Барака Обамы в отношении дипломатической собственности России в США, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мне кажется, что все понимают — в том числе, и в администрации Дональда Трампа — что это неправомерные действия. Как сказал президент Путин, когда эти решения Барак Обама огласил, у нас есть полное право ответить взаимностью. Американцы знают, как эта взаимность будет выглядеть, если до этого дело дойдет, но мы пока решили не отвечать — потому что, как объяснил Владимир Путин, мы не хотим идти на поводу у тех, кто пытается наши отношения засосать в воронку, откуда уже выбраться будет невозможно», — подчеркнул он.

Позже глава МИД РФ добавил, что надеется, что эту ситуацию удастся разрешить без усугубления отношений между двумя странами.