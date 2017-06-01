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Ученые выяснили, какая погода царит на Юпитере

Ученые выяснили, какая погода царит на Юпитере

7:18  1 Июня 2017
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Ученые выяснили, как погода царит на Юпитере

Нью-Йорк, 1 июня. Научные сотрудники NASA (National Aeronautics and Space Administration) провели исследование и определили, какая погода может быть на планете Юпитер.

К удивлению специалистов, погода чем-то напоминает ту, которая царит на Земле. Кроме того, весна на Юпитере очень напоминает российскую. Также эксперты определили, что на Пятой планете могут быть снегопады и сильный град. 

Американские ученые установили, что в атмосфере газового гиганта есть облака, которые могут составлять сотни километров. Невзирая на схожесть с осадками на Земле, осадки в виде снега и града на Юпитере состоят из аммиака.

Стоит отметить, что мониторинг эксперты NASA делали при помощи телескопа  Juno, который вышел на орбиту планеты в минувшем году. Главная его цель — изучение планеты. 

 

#погода #ученые #юпитер #наса
Дана Балан
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